KWS Saat Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Dividendenpolitik von Kws Saat & weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung auf als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Mit einer Differenz von 2,26 Prozentpunkten (1,66 % gegenüber 3,93 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kws Saat &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 55,98 EUR. Der letzte Schlusskurs von 52,1 EUR weicht somit um -6,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (52,52 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Kws Saat &-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kws Saat & bei 14,31 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 44,56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Kws Saat &. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.