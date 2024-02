KWS Saat Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Dividendenrendite der Kws Saat &-Aktie beträgt 1,71 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bezüglich des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 14,82 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Kws Saat &-Aktie eine Performance von -14,58 Prozent, was eine Underperformance von -9,64 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 9,95 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.