KWS Saat Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Kws Saat & wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält die Kws Saat &-Aktie in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs ergab die Rendite des vergangenen Jahres eine negative Performance von -22,16 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Kws Saat &-Aktie 17,38 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" liegt bei -5,3 Prozent, wobei die Kws Saat &-Aktie aktuell 16,86 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kws Saat &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 55,94 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (52,7 EUR) weicht somit um -5,79 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs (52,48 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,42 Prozent). Somit erhält die Kws Saat &-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Kws Saat &-Aktie mit einer Dividendenrendite von 1,66 Prozent derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,92%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -2%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kws Saat &-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.