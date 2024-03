KWS Saat Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Kws Saat & hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent. Dies bedeutet, dass das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Kws Saat & bei -14,58 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,63 Prozent, während die Kws Saat & nur eine Rendite von -8,94 Prozent erzielte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,51 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kws Saat & liegt bei 14,82, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 60 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.