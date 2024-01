KWS Saat Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Kws Saat & Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab zwei Tage mit positiven Diskussionen und keine negativen. Jedoch sind in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgekommen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 55,39 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 51,9 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -6,3 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage steht hingegen bei 52,3 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird die Kws Saat & Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,7 liegt, während das Branchen-KGV bei 38,23 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine positive Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Kws Saat & Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,39 Prozent erzielt, was 11,43 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Branchenvergleich mit "Nahrungsmittel" ergibt sich eine Unterperformance von 10,15 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.