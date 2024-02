KWS Saat Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Analyse der Aktie von Kws Saat & zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 14,82 und liegt damit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kws Saat &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte die Kws Saat &-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -9,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittel-Branche. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite 9,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse also gemischte Ergebnisse für die Kws Saat &-Aktie, mit einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Kommunikation im Netz und den RSI, einer positiven fundamentalen Bewertung und einer schlechten Performance im Branchenvergleich.