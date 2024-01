KWS Saat Aktie: Das ist ein Knall!

Die Aktie von Kws Saat & wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 14,42 liegt der Wert insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", welcher bei 38,56 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine positive Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In den sozialen Medien wurde Kws Saat & in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine gute Einstufung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Kws Saat & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,58 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche ist dies eine Underperformance von -10,64 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens um 13,02 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt aktuell bei 1,71 %, was 2,21 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ergibt sich eine negative Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.