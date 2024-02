KWS Saat Aktie: Das hat Gewicht!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Kws Saat & eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Aktivität in Bezug auf Kws Saat & durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Kws Saat & aktuell bei 54,08 EUR, was zu einer negativen Einschätzung führt. Der Aktienkurs liegt mit 46,4 EUR 14,2 Prozent unter der GD200. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negativer Wert, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Kws Saat & beträgt 1,71 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der verschiedenen Faktoren eine eher negative Einschätzung für Kws Saat &.