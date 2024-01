KWS Saat Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Kws Saat hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,39 Prozent erzielt, was 11,61 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,78 Prozent) des Verbrauchsgütersektors liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,35 Prozent, und Kws Saat liegt aktuell 9,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Kws Saat hat ein KGV von 14,7, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel (38,34) und daher als unterbewertet eingestuft wird. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kws Saat besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI bei 72 liegt, was als überkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25 liegt bei 61, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.