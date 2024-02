KWS Saat Aktie: Der absolute Knall!

Die Dividendenrendite von Kws Saat & liegt mit 1,71 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 %. Dies bedeutet eine Unterperformance von 2,19 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Kws Saat & eine Performance von -14,58 %, während ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich um -4,9 % gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -9,68 % im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -4,66 %, und Kws Saat & verzeichnete eine Unterperformance von 9,92 %. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 47,6 EUR -12,08 % unter dem GD200 (54,14 EUR) liegt, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 51,55 EUR ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -7,66 % beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen überwiegend negativ für Kws Saat &. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Die abnehmende Diskussionsfrequenz und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Aktie von Kws Saat & daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Dividendenrendite, der Performance im Branchen- und Sektorvergleich, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.