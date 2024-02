KWS Saat Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Kws Saat &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 53,9 EUR verzeichnet, was einem Abweichungsgrad von -14,47 Prozent vom letzten Schlusskurs von 46,1 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 51,06 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -9,71 Prozent führt und die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis bedacht. Insgesamt erhält die Kws Saat &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 1,71 % auf, was einen geringeren Ertrag von 2,21 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Kws Saat &-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,82 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 41 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich erzielte die Kws Saat &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt nur um -5,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,41 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,96 Prozent verzeichnete, lag die Kws Saat &-Aktie um 9,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten KWS Saat Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich KWS Saat jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen KWS Saat-Analyse.

KWS Saat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...