KWS Saat Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kws Saat & zeigt eine Situation als überkauft an, mit einem Wert von 72. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 61 auf, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Kws Saat & im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,39 Prozent erzielt, was 11,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -5,35 Prozent, und Kws Saat & liegt aktuell 9,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kws Saat &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 55,12 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 50,9 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -7,66 Prozent führt und die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt derzeit 52,07 EUR, was einer Abweichung von -2,25 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kws Saat & mit einem Wert von 14,7 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet erscheint. Das Branchen-KGV liegt bei 38,34, was einen Abstand von 62 Prozent zum Wert der Kws Saat & ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.