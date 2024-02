KWS Saat Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf zu betrachten. Für die Kws Saat & Aktie liegt der RSI-Wert bei 67,09, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 67 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über Kws Saat & in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert daher in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet jedoch darauf hin, dass Kws Saat & aktuell neutral bewertet wird.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV von 14,82 liegt Kws Saat & deutlich unter dem Branchenmittel von 41,88 und wird daher als unterbewertet eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung auf Basis des fundamentalen KGV.

Im Branchenvergleich zeigt die Performance der Kws Saat & Aktie in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -9,37 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Nahrungsmittel-Branche. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Aktie um 9,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.