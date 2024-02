KWS Saat Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse von Kws Saat & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 53,97 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 46,55 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,75 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 51,19 EUR, was einer Entfernung von -9,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Kws Saat & eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kws Saat & wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 58,91 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Kws Saat &-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.