KWS Saat Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Kws Saat & zeigt, dass der aktuelle Kurs von 51,4 EUR 9,22 Prozent unter dem GD200 (56,62 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 52,92 EUR, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt. Insgesamt wird der Kurs der Kws Saat &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, zeigt für die Kws Saat &-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (51,06) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kws Saat &.

Die Dividendenrendite für Kws Saat & beträgt 1,66 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,13) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Kws Saat & 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43 zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.