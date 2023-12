KWS Saat Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Kws Saat & lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Kws Saat & diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse wurde für die Aktie ein Relative Strength-Index (RSI) von 33,33 gemessen, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Kws Saat & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,16 Prozent erzielt hat, was eine Underperformance von -16,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -16,28 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei Kws Saat & aktuell bei 1,66 %, was 2,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche liegt. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.