KWS Saat Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Kws Saat &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 53,28 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,5 EUR deutlich darunter liegt. Dies ergibt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 49,55 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde die Kws Saat &-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu der Gesamteinstufung "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Kws Saat &, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung aufweist. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kws Saat &-Aktie liegt bei 39,39, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für die Kws Saat &-Aktie eine neutrale Bewertung in verschiedenen Kategorien der technischen Analyse und Anlegerstimmung.