KWS Saat Aktie: So kann es nicht weitergehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Kws Saat & Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Redaktion kam zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert befasst haben. Des Weiteren wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -8,96 Prozent für Kws Saat & in den letzten 12 Monaten. Die Aktie erzielte eine Performance von -14,58 Prozent, während der Durchschnitt der Branche bei -5,62 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite der Kws Saat & Aktie mit -5,28 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 9,3 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kws Saat & Aktie aktuell bei 53,59 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 46,8 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,67 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt mit einem Niveau von 50,45 EUR und einer Differenz von -7,23 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt führt die technische Analyse zu einem "Schlecht"-Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume.

Die Dividendenpolitik der Kws Saat & Aktie wird ebenfalls negativ bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 1, was einer negativen Differenz von -2,22 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.