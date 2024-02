KWS Saat Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Kws Saat &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 53,9 EUR verzeichnet, was einem Abweichungsgrad von -14,47 Prozent vom letzten Schlusskurs von 46,1 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 51,06 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -9,71 Prozent führt und die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis bedacht. Insgesamt erhält die Kws Saat &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 1,71 % auf, was einen geringeren Ertrag von 2,21 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Kws Saat &-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,82 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 41 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich erzielte die Kws Saat &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt nur um -5,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,41 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,96 Prozent verzeichnete, lag die Kws Saat &-Aktie um 9,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.