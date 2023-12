KWS Saat Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Aktie von Kws Saat & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 56,13 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 52,6 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -6,29 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 52,58 EUR, was einer Differenz von +0,04 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Darüber hinaus wurde das Stimmungsbild der Anleger analysiert, welches neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Es wurde festgestellt, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Performance der Kws Saat & Aktie in den letzten 12 Monaten bei -22,16 Prozent lag, während ähnliche Aktien in der "Nahrungsmittel"-Branche durchschnittlich um -6,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,05 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Kws Saat & mit -5,88 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 16,28 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zudem wurde das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie analysiert. Dabei wurde eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate festgestellt, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt. Dies zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung langfristig positiv sind.