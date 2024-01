KWS Saat Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kws Saat & derzeit "Neutral" ist. Der GD200 liegt bei 55,64 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (53,3 EUR) um -4,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das macht die Aktie zu einem "Neutral"-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 52,28 EUR, was einer Abweichung von +1,95 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Kws Saat & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,7 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einer Abweichung von 62 Prozent erhält die Aktie aufgrund des niedrigen KGVs eine Bewertung von "Gut" auf fundamentaler Basis.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Kws Saat & mit einer Rendite von -14,39 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor deutlich hinterherhinkt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche liegt die Rendite mit 10,92 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kws Saat &-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI von 38,46 führen zu einer Einstufung als "Neutral" nach RSI-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Kws Saat & basierend auf der technischen Analyse, fundamentalen Kriterien und dem Relative Strength Index.