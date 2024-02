KWS Saat Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Dividendenpolitik des Unternehmens Kws Saat & erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei -2,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet auf eine negative Differenz hin. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat die Aktie von Kws Saat & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,42, was 63 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen. Dies signalisiert eine mögliche Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein neutrales Bild der Aktie. Der RSI7 liegt bei 47,62 und der RSI25 bei 49,5, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt. Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Kws Saat & negative Ausprägungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen also in verschiedenen Bereichen eine eher negative Bewertung, sowohl in Bezug auf Dividendenpolitik, fundamentale Kennzahlen, als auch in Bezug auf den Sentiment und Buzz im Internet.