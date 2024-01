KWS Saat Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs von Kws Saat & hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -14,39 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. In der Nahrungsmittelbranche lag die durchschnittliche Rendite bei -3,47 Prozent, wobei Kws Saat & mit 10,92 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Kws Saat & in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass es eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen gibt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Kws Saat & weist jedoch nach unserer Messung kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Kws Saat & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

In Bezug auf die Dividende weist Kws Saat & derzeit eine Dividendenrendite von 1,66 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, hat Kws Saat & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,7, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel" von 38 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, wodurch sie auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.