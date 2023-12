KWS Saat Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Kws Saat & -Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,66 Prozent auf, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Nahrungsmittel" Branche ist dies eher unrentabel und wird daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Kws Saat & zeigt einen Wert von 27,59, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 39,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kws Saat & beträgt derzeit 14,7 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 44. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Kws Saat & -Aktie in den letzten Tagen hauptsächlich positiv. Überwiegend grün zeigte das Stimmungsbarometer an sieben Tagen, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger weitgehend neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Kws Saat & gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.