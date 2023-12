KWS Saat Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten vier Wochen gab es bei Kws Saat & keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in jüngster Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kws Saat & daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kws Saat & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche. Der Unterschied beträgt 2,26 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 60 Punkte, was bedeutet, dass Kws Saat & momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,48, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Kws Saat & für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kws Saat & derzeit bei 14,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 44,56 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.