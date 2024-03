KWS Saat Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Kws Saat & liegt bei 34,69, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für die Kws Saat & liegt er bei 64, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität für Kws Saat & zeigt eine starke Veränderung, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Kws Saat & derzeit eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Kws Saat & beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 54 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine gute Bewertung.