KWS Saat Aktie: Finger weg?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kws Saat & liegt bei einem Wert von 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,27 (Nahrungsmittel) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Kws Saat & in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Stimmung unter Marktteilnehmern führte. Dies spiegelt sich auch in einer erhöhten Diskussion über das Unternehmen wider, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit und einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Kws Saat & eine Performance von -14,39 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche einen Unterperformance von -10,95 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor lag die Rendite 11,89 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kws Saat & bei 55,55 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 52,7 EUR liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 52,29 EUR, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.