KWS Saat Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Kws Saat & eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kws Saat & daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die fundamentalen Daten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 14,82 und liegt damit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche von 43. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Kws Saat & bei 1,71 %, was 2,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Aktie von Kws Saat & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,58 Prozent erzielt, was 9,61 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -4,93 Prozent, wobei Kws Saat & aktuell 9,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.