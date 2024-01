KWS Saat Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies kann darauf hinweisen, ob kurzfristig Kursrückgänge oder -gewinne zu erwarten sind. Bei Kws Saat & liegt der RSI7 aktuell bei 82,14 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Kws Saat & liegt bei 1,66 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,7 im Vergleich zu 38,23 in der Branche. Daher erhält Kws Saat & eine "Gut"-Empfehlung.

Das Stimmungsbild bei Kws Saat & hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Kws Saat & in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.