KWS Saat Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

In den letzten zwei Wochen wurde die Kws Saat & Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Dementsprechend ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kws Saat &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 55,98 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (52,1 EUR) weicht um -6,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (52,52 EUR) im Vergleich zum letzten Schlusskurs, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Kws Saat &-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kws Saat & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Der Unterschied beträgt 2,26 Prozentpunkte (1,66 % gegenüber 3,93 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Ein Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt, dass Kws Saat & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,16 Prozent erzielt hat. Vergleichbare Aktien aus der Nahrungsmittelbranche sind im Durchschnitt um -5,93 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Kws Saat & in diesem Vergleich um -16,23 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Im Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,6 Prozent, und Kws Saat & lag um 16,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.