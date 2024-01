KWS Saat Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Kws Saat & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Unterperformance von 11,3 Prozent unter dem Durchschnitt bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -5,4 Prozent, und Kws Saat & liegt aktuell 8,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen zu Kws Saat & gemessen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild für die Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Kws Saat & liegt derzeit bei 1,66 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,93 % in der Nahrungsmittelbranche. Die Differenz von 2,27 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.