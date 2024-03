KWS Saat Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Kws Saat & zeigt derzeit einen Wert von 48,15 an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 64 auf, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kws Saat &-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 53,35 EUR deutlich über dem letzten Schlusskurs von 46,35 EUR liegt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 49,8 EUR, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt. Auf Basis dieser einfachen Charttechnik wird die Kws Saat &-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Kws Saat & eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent auf, was 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche eher unrentabel ist und daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kws Saat & zeigt derzeit eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kws Saat & beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".