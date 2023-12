Die KWG-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Kwg-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 80, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hat weniger Schwankungen als der RSI7 und liegt bei 62,86. Dies deutet darauf hin, dass Kwg weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Kwg.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kwg-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,02 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,59 HKD liegt, was einer Abweichung von -42,16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,74 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -20,27 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Kwg in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Somit wird Kwg für diese Faktoren insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein negatives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Kwg wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Kwg bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet ist.