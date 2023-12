KWG Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Ein Wert von 57,89 führt bei der Kwg zu einer Einstufung als „Neutral“. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, steht bei 60,29 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte bei Kwg keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz bei Kwg als "Neutral" bewertet. Es gab auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, daher wird auch dieser Aspekt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse steht der aktuelle Kurs der Kwg bei 0,59 HKD und liegt damit um -41 Prozent unter dem GD200 (1 HKD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 0,72 HKD, was einen Abstand von -18,06 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, aber es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Messung erlaubt die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung des Kwg-Werts, wobei bestimmte Aspekte auf ein "Schlecht"-Signal hindeuten.