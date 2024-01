KWG Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien ist gegenüber Kwg in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab wenig bis keine positiven Diskussionen über das Unternehmen, und die neuesten Nachrichten wurden als neutral bewertet. Daher erhält Kwg insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität im Zusammenhang mit Kwg, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Kwg-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutlich ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kwg-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating für die letzten 7 Tage führt. Auf der anderen Seite ist die Aktie auf längerfristiger Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anlegerstimmung, der Diskussionsintensität, der charttechnischen Analyse und des RSI ein insgesamt "Schlecht"-Rating für Kwg.