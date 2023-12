KVH Industries Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kvh Industries derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,61 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,97 USD) um -34,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 4,82 USD, was einer Abweichung von +3,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Beim Sentiment und Buzz wird die Aktie von Kvh Industries als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung haben sich in den letzten Monaten kaum verändert.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kvh Industries aktuell bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -11546,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung". Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Kvh Industries eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten haben die Aktie der Kvh Industries in den vergangenen zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 161,57 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Kvh Industries.