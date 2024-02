KVH Industries Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Kvh Industries wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 34,95 Punkten, was bedeutet, dass die Kvh Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der bei 49,64 liegt, zeigt ebenfalls an, dass Kvh Industries weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Kvh Industries daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende hat Kvh Industries derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11349.16%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Kvh Industries von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge in den letzten beiden Wochen zu diesem Thema ergab eine überwiegend positive Anlegerstimmung, weshalb die Einstufung in dieser Kategorie als "Gut" erfolgt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Kvh Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,99 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -47,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Unterperformance bei 625,05 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Kvh Industries in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.