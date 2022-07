KVB informiert: Autokauf mit Ballonfinanzierung - Das ist unbedingt zu beachten

Limburg (ots) -Endlich ein neues Auto, aber die Ersparnisse reichen nicht aus? Für Autokäufer ist die Ballonfinanzierung eine attraktive Option, um sich ein neues Fahrzeug zu leisten, das mehr Stauraum bietet oder mit einem umweltfreundlichen Antrieb punktet. Doch hier heißt es genauer hinschauen: Nicht immer ist der Ballonkredit günstiger als er auf den ersten Blick erscheint.Die Gründe für einen Autokauf können sehr individuell sein. Während die einen Familienzuwachs erwarten und einen größeren Wagen benötigen, wollen sich andere dagegen endlich den Traum vom eigenen Wohnmobil oder dem Oldtimer erfüllen. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt beim Autokauf inzwischen eine entscheidende Rolle: Immer mehr Verbraucher interessieren sich für ein Auto mit alternativem Antrieb, ob E-Auto oder Plug-in-Hybrid. Doch gerade der Kauf eines Neuwagens bedeutet eine enorme finanzielle Herausforderung. Umso wichtiger ist es, vor dem Autokauf die eigenen Ersparnisse zu überprüfen. Sind nicht ausreichend Rücklagen vorhanden, kommt eine Finanzierung infrage. Viele Händler bieten Autokäufern eine attraktive Ballonfinanzierung an, die zwar mit niedrigen Monatsraten lockt, bei der zum Laufzeitende jedoch eine hohe Schlussrate zu begleichen ist. Die KVB Finanz erklärt, warum sich eine Ballonrate dennoch lohnen kann, welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind und was es zu beachten gibt.Wie funktioniert eine Ballonfinanzierung? Vor- und NachteileBei der Ballonfinanzierung handelt es sich um einen zweckgebundenen Schlussratenkredit, bei dem Autokäufer während der Laufzeit zunächst nur einen kleinen Teil der Kreditsumme in gleichbleibenden Raten zurückzahlen. Der Ballonkredit ist mit einem Leasingvertrag vergleichbar, da die monatliche Rate relativ niedrig ausfällt. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der Kunde nicht nur für die Nutzung des Wagens zahlt, sondern das Auto tatsächlich kauft und mit jeder Monatsrate einen Teil des Kaufpreises begleicht, wie bei einem gewöhnlichen Autokredit. Anders als bei diesem ist am Ende der Laufzeit jedoch eine Schlussrate zu bezahlen, die sehr hoch ausfallen kann. Hierbei ergeben sich die monatlichen Beiträge aus dem Wert, den das Fahrzeug nach der Laufzeit voraussichtlich noch hat. Die Schlussrate deckt den Rest des Kaufpreises ab, das heißt die Differenz zwischen Kaufpreis und Restwert.Auf den ersten Blick erscheint die Ballonfinanzierung aufgrund der vergleichsweise gleichbleibend günstigen Raten für Autokäufer sehr attraktiv. Gerade wer mitten in der Familienplanung steckt oder einen Hauskauf plant, möchte sein monatliches Budget mit einer Fahrzeugfinanzierung nicht allzu sehr belasten. Der Ballonkredit bietet Verbrauchern die Möglichkeit, sich dank der geringen monatlichen Belastung dennoch ein hochwertiges Auto leisten zu können. Von Vorteil sind ebenfalls die kurzen Laufzeiten, die im Durchschnitt auf vier Jahre angelegt sind. Zudem bietet ein Ballonkredit ein hohes Maß an Flexibilität. So ist es zum Beispiel möglich, die Schlussrate durch den Verkauf des Fahrzeugs am Ende der Kreditlaufzeit zu begleichen. Interessant ist das vor allem für Autokäufer, die gern neue umweltfreundliche Autos auf dem Stand der Technik fahren möchten.Dennoch heißt es bei einem Ballonkredit genauer hinsehen. Das Problem liegt in der zu entrichtenden Schlussrate, die über die gesamte Laufzeit des Darlehens mit verzinst wird. Damit kann ein Ballonkredit am Ende um ein paar hundert Euro teurer sein als ein vergleichbarer Autokredit. Reichen die eigenen finanziellen Rücklagen nicht aus, um die Schlussrate zu begleichen, ist zudem ein weiterer Kredit in Form einer Anschlussfinanzierung erforderlich. In diesem Fall ist der Zinssatz mit dem Kreditgeber neu zu verhandeln und es können weitere Zinskosten entstehen.Was ist bei einem Schlussratenkredit zu beachten?Autokäufer, die sich dennoch für eine Ballonfinanzierung entscheiden, sollten im Vorfeld die Angebote genau vergleichen und überprüfen. Vorsicht ist zum Beispiel bei einem Kredit direkt beim Autohändler geboten. Oftmals gilt die Finanzierung nur für bestimmte Automodelle, Ausstattungen oder Neuwagen innerhalb eines Aktionszeitraums und es können schlimmstenfalls zusätzliche Kosten entstehen. Umso wichtiger ist es, einen passenden Kreditgeber zu finden, der einen Schlussratenkredit zu guten und vor allem transparenten Konditionen ohne versteckte Kosten anbietet. Entscheidend ist nicht nur, dass Kreditnehmer sich darüber im Klaren sind, dass es sich bei dem Darlehen, das sie aufnehmen möchten, um eine Ballonfinanzierung handelt. Wichtig ist ebenfalls, dass beim Schlussratenkredit das Verhältnis zwischen den monatlich zu zahlenden Beträgen und der Schlussrate möglichst ausgewogen ist. Finanzexperten wie die KVB Finanz berücksichtigen bei der Suche nach einem passenden Kredit die individuelle finanzielle Situation ihrer Kunden. Sind Ersparnisse vorhanden, kann bei einem Ballonkredit eine Anzahlung sinnvoll sein. Denn je höher der eingebrachte Eigenkapitalanteil, desto niedriger fällt die Schlusszahlung aus. Ist eine solche Anzahlung hingegen nicht möglich, können Kreditnehmer während der Kreditlaufzeit zusätzlich eigenes Kapital aufbauen oder organisieren. Auf diese Weise sichern sie sich die Möglichkeit, die Schlussrate ohne Anschlussfinanzierung zu begleichen. Der Verkauf des Autos ist ebenfalls eine Option, um einen zusätzlichen Kredit zu umgehen. Allerdings besteht das Risiko, dass zum Laufzeitende der Restwert des Autos nicht ausreicht, um die Schlussrate zu begleichen.Die Finanzierung eines Autos ist jedoch nicht nur mit einem Schlussratenkredit möglich. Für wen Leasing keine Option ist, kann sich statt für eine Händlerfinanzierung in Form eines Ballonkredits für einen Autokredit entscheiden. Dieser funktioniert wie ein gewöhnlicher Ratenkredit, der zweckgebunden ist und in gleichbleibenden monatlichen Raten zurückgezahlt wird. Im Vergleich zur Ballonfinanzierung sind die Monatsbeträge zwar etwas teurer, dafür ist weder eine Anzahlung noch das Begleichen einer Schlussrate notwendig.Endlich das Traumauto mithilfe der KVB FinanzAls Finanzierungmodell für ein Fahrzeug ist die Ballonfinanzierung eine attraktive Möglichkeit für Autokäufer, sich auch ohne Ersparnisse und mit niedrigen Monatsbeiträgen einen Neuwagen anschaffen zu können. Allerdings haben sie im Vorfeld genau abzuwägen, ob sie die hohe Schlusszahlung am Ende der Laufzeit aus eigenen Mitteln stemmen können. Ist das nicht der Fall, müssen sie eine Anschlussfinanzierung in Höhe der Schlussrate einkalkulieren. Autokäufer sollten vor dem Kauf deshalb genau überlegen, ob sie ihr Auto tatsächlich mit einem Ballonkredit finanzieren möchten oder eine alternative Finanzierung in Erwägung ziehen. Die Finanzexperten der KVB Finanz wissen nicht nur, dass eine Anschlussfinanzierung bei einer anderen Bank oftmals mit günstigeren Zinsen verbunden ist. Sie können ebenfalls prüfen, welche Finanzierung die bessere Wahl ist, wenn eine Ballonfinanzierung nicht infrage kommt. Aus der Vielzahl der Angebote wählen sie in punkto Zinsen, Laufzeit und Sondertilgungen einen Kredit aus, der ganz den Bedürfnissen ihrer Kunden entspricht und ihren Traum vom neuen Auto endlich wahr werden lässt.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mitder KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zuermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihreKunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.Pressekontakt:KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbHMarc KloetzelJohannes-Mechtel-Str. 265549 Limburg/LahnTelefon: 0 64 31 / 29 4 70Telefax: 0 64 31 / 23 77 6E-Mail: kontakt@kvb-finanz.dehttps://www.kvb-finanz.de/Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuell