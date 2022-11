KVB Finanz informiert: So funktioniert eine Finanzierung mit den Experten der KVB

Limburg (ots) -Geld ist für viele Menschen ein sehr sensibles Thema. Kein Wunder, schließlich möchte niemand sein Geld aufgrund falscher Entscheidungen verschenken oder bei Finanzfragen auf unseriöse Anbieter hereinfallen. Zudem können aktuelle Entwicklungen wie die hohe Inflation, steigende Bau- und Energiepreise oder die Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) für Unsicherheit bei den Verbrauchern sorgen. Insbesondere, wenn es um die Aufnahme eines Kredits geht. Das Bedürfnis nach Sicherheit und der Wunsch nach einem vertrauensvollen Ansprechpartner zum Thema Finanzen sind vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Seit über 45 Jahren kennt das Team der KVB Finanz die Sorgen und Nöte der Verbraucher und beantwortet die drängendsten Fragen bei Finanzierungsvorhaben, sei es eine Umschuldung, ein Immobilien- oder Ratenkredit. Dabei setzt das Familienunternehmen auf völlige Transparenz und ein vertrauenswürdiges Auftreten, um für jeden Kunden und seine individuellen Voraussetzungen die passende Finanzierungslösung zu finden.Das sind die Steckenpferde der KVB FinanzDie KVB Finanz ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Finanzierung der eigenen vier Wände, einen günstigen Kredit zur Erfüllung persönlicher Wünsche oder eine Umschuldung geht. Als einer der marktführenden Finanzdienstleister hat sich die KVB hierbei auf einige zentrale Bereiche und Produkte spezialisiert. Zu ihren Steckenpferden gehört unter anderem das komplexe Thema der Baufinanzierung, angefangen mit Renovierungs- und Modernisierungskrediten bis hin zu Hausfinanzierungen. Darüber hinaus bietet die KVB Finanz ihren Kunden ein breites Portfolio an Krediten wie Ratenkredite, zweckgebundene Darlehen für die Kraftfahrzeug- und Wohnungsfinanzierung oder Kredite für bestimmte Personengruppen wie Rentner oder Beamte.Die Grundlage für den Erfolg einer jeden Dienstleistung ist dabei ein funktionierendes Vertrauensverhältnis zwischen den Kunden und Mitarbeitern der KVB. Aus diesem Grund basiert jedes Finanzvorhaben auf der Zusammenarbeit mit einem persönlichen Ansprechpartner. Diese Partnerschaft besteht oft über viele Jahre hinweg, da die Mitarbeiter der KVB Finanz bei Fragen auch nach der Finanzierung von den Kunden kontaktiert werden können. Im Laufe der Zeit wünschen sich viele Kunden auch Unterstützung bei weiteren Finanzierungsvorhaben oder anderen wichtigen Finanzfragen, die aufgenommene Kredite oder allgemein den Finanzmarkt betreffen. Aktuell sorgt beispielsweise die steigende Inflationsrate, die sich im Oktober 2022 auf einem Rekordhoch von 10,4 Prozent befindet, für Verunsicherung bei den Kreditnehmern. Enorme Preissprünge für Konsumgüter und Dienstleistungen, höhere Bau- und Energiekosten, aber auch steigende Kreditzinsen, etwa bei Darlehen mit variablen Zinsen, werfen viele Fragen auf und stellen unter Umständen eine finanzielle Mehrbelastung für Verbraucher dar. Umso wichtiger ist es, die individuelle Finanzsituation und die möglichen Sorgen von Kreditnehmern zu berücksichtigten und ernst zu nehmen.Die Kredit-Profis der KVB-Finanz verfügen über eine umfassende Expertise und haben einen genauen Blick auf die Entwicklungen des Marktes und des Zinsniveaus, um möglichen Veränderungen Rechnung zu tragen. Zudem können sie, dank der Kooperationen mit rund 70 Banken, viele Kredite zu besonders günstigen Konditionen ermitteln. Auf diese Weise sparen Kunden nicht nur den hohen Aufwand bei der Recherche nach einer passenden Finanzierungslösung, sondern auch bares Geld. Die Suche nach dem optimalen Finanzprodukt erfolgt dabei nicht nach einem vorgegebenen Schema, sondern findet unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände, der individuellen finanziellen Voraussetzungen und Wünsche der Kunden statt.Ablauf einer Finanzierung mit der KVB FinanzGrundpfeiler des Services der KVB Finanz ist der intensive Austausch zwischen den Kunden und Finanzexperten. Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, findet das erste persönliche Gespräch kostenfrei und unverbindlich statt. Im Fokus steht zu Beginn, wie bei allen Dienstleistungen im Finanzbereich, die Analyse der finanziellen und persönlichen Ausgangssituation. Ist zum Beispiel eine Umschuldung gewünscht, gilt es zunächst aktuelle Kredite inklusive Konditionen, Rückzahlungsbedingungen und Zinssätze zu überprüfen. Hierfür ist es erforderlich, dass potenzielle Kreditnehmer alle relevanten Unterlagen vorlegen, damit sich die Finanzprofis einen vollumfänglichen Überblick verschaffen können.Konkret geht es bei der Überprüfung der Finanzsituation darum, Einnahmen und Ausgaben sorgfältig zu ermitteln und gegenüberzustellen. Auch mögliche Ersparnisse fließen in die Analyse ein. Nur so ist gewährleistet, dass die Raten zur Rückzahlung eines Kredites die finanziellen Möglichkeiten der Kunden nicht übersteigen und sie diese über den vereinbarten Zeitraum abzahlen können. Die KVB Finanz legt ihren Kreditnehmern dabei grundsätzlich alle Informationen transparent dar und steht bei Fragen zur Verfügung, sodass diese jederzeit umfassend informiert sind und Entscheidungen treffen können.Ist der finanzielle Rahmen festgesteckt, beginnen die Finanzexperten der KVB Finanz mit dem Vergleich verschiedener Kreditoptionen. Dieser Schritt ist mit einem hohen zeitlichen Aufwand und tiefem Branchenwissen verbunden, weshalb er für Privatpersonen eine große Hürde darstellt. Als Kreditvermittler ist die KVB Finanz nicht an die Angebote eines bestimmten Kreditinstituts gebunden, sondern kann bankübergreifend tätig werden. Eine Eigenrecherche ist außerdem aus folgendem Grund nicht empfehlenswert: Stellen Privatpersonen bei unterschiedlichen Banken konkrete Kreditanfragen inklusive Informationen über mögliche Ratenpläne, kann sich dies negativ auf ihre Schufa-Einträge auswirken. Das Team der KVB Finanz erhält hingegen eine schufaneutrale Auskunft.Die KVB Finanz sichtet daraufhin alle eingehenden Angebote und trifft eine Vorauswahl. Liegen mehrere Kreditangebote vor, muss sich der Kunde nur noch für eines entscheiden. Auch hierbei stehen die Finanzexperten unterstützend zur Seite und zeigen Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen auf.Die KVB Finanz erfüllt Kundenwünsche dank passgenauer Finanzierungslösungen"Individuell zugeschnittene Lösungen, die genau zu den Wünschen und Bedürfnissen der Kreditnehmer passen, und die zielgerichtete Erörterung von Finanzierungsangeboten haben oberste Priorität", fasst Marc Kloetzel, Prokurist und Leiter des Vertriebs der KVB Finanz, die Ziele und Kompetenzen des Unternehmens zusammen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind deutschlandweit rund 240 Experten in 14 Filialen tätig. Bei besonders dringenden Finanzfragen sind sogar Expresstermine innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme möglich.Das Familienunternehmen aus Limburg unterstützt hierbei nicht nur die Finanzierungswünsche von Familien und Paaren. Die KVB Finanz kennt aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung auch die Herausforderungen und Probleme, vor denen etwa Rentner oder Singles bei der Kreditvergabe stehen. Doch auch hier findet das KVB-Team, dank fundierter Expertise und Verhandlungsgeschick, ein passendes Finanzprodukt mit individuell zugeschnittener Kreditsumme, Laufzeit und Tilgungsrate.Gerade für Laien ist der Finanzmarkt oft undurchsichtig, sodass sich Privatpersonen nach der Kreditaufnahme meist nicht weiter mit ihrem Finanzprodukt befassen. Die Zusammenarbeit mit der KVB Finanz bietet hierbei einen entscheidenden Vorteil: Das professionelle Team ist jederzeit über aktuelle Entwicklungen informiert und kennt zum Beispiel den richtigen Zeitpunkt für eine Umschuldung älterer Kredite. Ziel ist es, den Kreditnehmern aus einem breiten Angebot stets das passende Produkt zu Top-Konditionen anbieten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Wünsche und Träume zu erfüllen und dabei nicht zuletzt auch Geld zu sparen.Über die KVB Finanz GmbHSeit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.Pressekontakt:KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbHMarc KloetzelJohannes-Mechtel-Str. 265549 Limburg/LahnTelefon: 0 64 31 / 29 4 70Telefax: 0 64 31 / 23 77 6E-Mail: kontakt@kvb-finanz.dehttps://www.kvb-finanz.de/Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuell