KÜCHENCHEFIN JANAÍNA TORRES AUS SÃO PAULO IST „THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2024"

London, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) -In der ersten einer Reihe von Sonderauszeichnungen, die im Vorfeld der Zeremonie von The World's 50 Best Restaurants bekannt gegeben wurden, ist Janaína Torres aus São Paulo, Küchenchefin und Miteigentümerin von preisgekrönten gastronomischen Initiativen wie A Casa do Porco, zur The World's Best Female Chef 2024 ernannt worden.Die Aktivistin, Sommelière und Küchenchefin Torres wurde im Rahmen von Latin America's 50 Best Restaurants 2023 zur Latin America's Best Female Chef gekürt und so für ihre bedeutenden kulinarischen Leistungen auf globaler Ebene honoriert. Als Chefköchin und Miteigentümerin des feinen Restaurants A Casa do Porco in São Paulo, der Bar da Dona Onça, des Hot-Dog-Kiosks Hot Pork, des Mittags- und Sandwichladens Merenda da Cidade und des Eisladens Sorveteria do Centro ist Torres zu einer wichtigen Figur in der kulinarischen Szene der brasilianischen Metropole geworden.Zudem engagiert sich Torres für soziale Projekte und hat mit der Regierung von São Paulo zusammengearbeitet, um Schulköche auszubilden und die Ernährung von 1,8 Millionen Kindern in nur vier Jahren zu verbessern. Während der Pandemie engagierte sich die Köchin in ihrer Gemeinde, indem sie Tausende von brasilianischen Köchen und Beschäftigten des Gastgewerbes mobilisierte, um die Regierung zu drängen, lebenswichtige finanzielle Unterstützung für die Branche zu leisten.A Casa do Porco – das Restaurant, das Chefköchin Torres gehört – ist berühmt für sein einfallsreiches und verschwendungsfreies Menü mit Schweinefleisch von der Nase bis zum Schwanz und erreichte Platz No.12 der Liste The World's 50 Best Restaurants 2023.William Drew, Content-Leiter bei The World's 50 Best Restaurants, sagt: „Es ist ein wahres Privileg, bekannt zu geben, dass die unvergleichliche Janaína Torres zu The World's Best Female Chef 2024 ernannt wurde. Ihr Beitrag zur Etablierung Brasiliens als führende Kraft in der globalen Gastronomiebranche kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, und ihre philanthropischen Projekte unterstreichen ihr kontinuierliches Engagement für ihre Gemeinschaft. Diese Auszeichnung würdigt ihr Talent und ihren unermüdlichen Einsatz für positive Veränderungen."Chefköchin Torres sagt: „Ich freue mich sehr über die Ernennung zu The World's Best Female Chef 2024 und darüber, dass ich mich in die unglaubliche Liste derer einreihen kann, die vor mir ausgezeichnet wurden. Ich hoffe, dass ich die nächste Generation von Küchenchefinnen inspirieren und gemeinsam mit meiner Gemeinschaft ein Vermächtnis für die brasilianische Gastronomie aufbauen kann. Für mich ist dieser Preis eine bedeutende Plattform, um die Aufmerksamkeit für Bildung durch und für Ernährung zu erhöhen, die ich für eine gerechtere Zukunft in meinem Land und auf der ganzen Welt für unerlässlich halte."