KULR Technology Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die technische Analyse der Kulr-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,57 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 USD liegt, was einer Abweichung von -68,42 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,27 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt (Abweichung -33,33 Prozent). Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Die Stimmung bezüglich Kulr hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde jedoch eine erhöhte Aktivität bezüglich der Aktie gemessen, was auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus 1 Analystenbewertung ein Durchschnitt von "Gut" für die Kulr-Aktie. Die abgegebenen Kursziele lassen darauf schließen, dass die Aktie um 455,56 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kulr-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Kulr-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Analysteneinschätzung mit einem "Schlecht"-Rating versehen.