KULR Technology Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Kulr-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,15 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -65,91 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,16 USD, was eine Distanz von -6,25 Prozent bedeutet und die Aktie auch aus dieser Sicht als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an fünf Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kulr liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,11, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Kulr-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 566,67 Prozent steigen könnte. Daher erhalten die Aktie von den Analysten auch ein "Gut"-Rating.