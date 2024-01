KULR Technology Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie der Kulr wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit einer Einstufung von "Gut". Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 400 Prozent entspricht. Die Stimmung der Anleger hat sich jedoch im letzten Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führte. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führte.

In der technischen Analyse erhielt die Aktie ebenfalls negative Bewertungen, da der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Kulr-Aktie, basierend auf den Analystenbewertungen, der Stimmung und Diskussionsintensität, sowie der technischen Analyse.