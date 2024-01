KUBOTA Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Kubota":

Das japanische Unternehmen Kubota wird derzeit an der Börse unterbewertet, wie aus einer aktuellen Analyse hervorgeht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche unter dem Durchschnitt von 23,2 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Kubota derzeit unterbewertet ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kubota im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,26 % aus, was 0,66 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Wert von 2,92 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Dividendenertrags.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kubota-Aktie bei 2095,21 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2122,5 JPY liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200 sowie den GD50, da die Abstände jeweils +1,3 Prozent und +2,26 Prozent betragen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kubota-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 51) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 49,43) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der fundamentalen und technischen Kriterien eine neutrale Bewertung der Kubota-Aktie. Trotz der unterbewerteten fundamentalen Kriterien und der neutralen Dividende und technischen Analyse bleibt die Gesamtbewertung neutral.