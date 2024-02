KUBOTA Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Kubota":

Die Kubota-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2135,11 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2199 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,99 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Abweichung von +1,76 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Kubota. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen über Kubota besonders negativ diskutiert wurde. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen in positive Themen verschoben, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Kubota liegt auf 7- und 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der RSI7 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI bestätigt ebenfalls diese neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält die Kubota-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.