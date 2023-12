KUBOTA Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kubota als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI für sieben Tage beträgt 24,14, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI für 25 Tage bei 46,89 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kubota eine Dividendenrendite von 2,26 % aus, was 0,66 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kubota-Aktie bei 2094,26 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2100 JPY, was einen Abstand von +0,27 Prozent zur Linie bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2077,17 JPY, was einer Differenz von +1,1 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Kubota im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,57 Prozent erzielt, was 19,57 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 26,71 Prozent, und Kubota liegt aktuell 24,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.