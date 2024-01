KUBOTA Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kubota":

Die Kubota-Aktie wird in der technischen Analyse neutral bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage von 2095,21 JPY. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2122,5 JPY, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2075,69 JPY zeigt eine ähnliche Abweichung von +2,26 Prozent. Somit erhält die Kubota-Aktie in der kurzfristigen Analyse ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kubota liegt bei 51,46 Punkten und der RSI25 bei 49,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Kubota eine neutrale Bewertung für beide RSI-Werte.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kubota 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine gute Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Kubota mit 2,57 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 28,64 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Zusammenfassend wird die Kubota-Aktie aus technischer Sicht neutral bewertet, während sie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet gilt. Trotz der unterdurchschnittlichen Rendite im Vergleich zum Industrie-Sektor wird sie von der Redaktion neutral bewertet.