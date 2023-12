KTration Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Kt-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben. Eine tiefergehende und automatische Analyse der Kommunikation ergab, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Fokus standen. Somit erhält die Kt-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Kt-Aktie derzeit bei 13,77 USD und ist damit +8,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +14,27 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In fundamentalen Aspekten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7,14, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Kt nur 7,14 Euro zahlt. Dies ist 79 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergab ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Kt-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.