KT&G Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Kt&g intensiv diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Kt&g, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Indikator, der bei der Analyse von Aktien eine Rolle spielt, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage für die Kt&g-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,02 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Kt&g im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak eine Dividendenrendite von 1,38 % aus, was 1,12 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,51 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt hingegen, dass die Aktie von Kt&g nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 13,61 liegt die Aktie insgesamt 25 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Tabak" (18,11). Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".