KT&G Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Kt&g liegt bei 60,19, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 53,3 und ergibt somit ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Kt&g.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kt&g im Vergleich zur durchschnittlichen Tabakbranche eine Dividendenrendite von 1,38 % aus, was 1,12 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,51 % ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Kt&g in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,64 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Tabakbranche im Durchschnitt um 1,42 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -5,05 Prozent führt. Im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor, der eine mittlere Rendite von -0,09 Prozent hatte, lag Kt&g 3,55 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Kt&g zeigen, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung für Kt&g.